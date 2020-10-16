Алиев прокомментировал данные о создании турецкой базы в Азербайджане

https://static.news.ru/photo/6aa8da36-0fda-11eb-957d-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pg/Turkey.Army2

Создание военных баз Турции на азербайджанской территории никогда не было предметом обсуждения. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Создание турецкой базы в Азербайджане никогда не было предметом обсуждения, — заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу A-Haber.

До этого глава Азербайджана сообщил, что власти страны не намерены просить военной помощи у Турции и Пакистана. Политик подчеркнул, что политическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без участия Турции. Также Алиев заверил, что Баку не планирует переносить военные действия на территорию Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в основу урегулирования карабахского конфликта должен быть положен принцип «отделение во имя спасения». По его словам, он является современным проявлением принципа самоопределения народов.