Алиев прокомментировал данные о создании турецкой базы в Азербайджане

Создание военных баз Турции на азербайджанской территории никогда не было предметом обсуждения. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Создание турецкой базы в Азербайджане никогда не было предметом обсуждения, — заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу A-Haber.
До этого глава Азербайджана сообщил, что власти страны не намерены просить военной помощи у Турции и Пакистана. Политик подчеркнул, что политическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без участия Турции. Также Алиев заверил, что Баку не планирует переносить военные действия на территорию Армении.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
Как писал NEWS.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в основу урегулирования карабахского конфликта должен быть положен принцип «отделение во имя спасения». По его словам, он является современным проявлением принципа самоопределения народов.