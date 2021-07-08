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Алиев поддержал православную церковь в Азербайджане

14:02, 08 июля 2021
Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви (РПЦ) 350 тысяч манатов (примерно $206 тысяч) в качестве финансовой помощи. Об этом говорится на сайте главы государства.

Согласно распоряжению об оказании финансовой поддержки религиозным структурам страны, по 350 тысяч манатов также получит религиозная община горских евреев Баку. Управлению мусульман Кавказа (УМК) выделят два миллиона манатов. Ещё по 150 тысяч манатов будет выделено религиозной общине европейских евреев, религиозной структуре Апостольской префектуры католической церкви в Азербайджане и Албано-Удинской христианской общине.

Ранее Алиев подписал указ о новом делении экономических районов республики. Теперь в Азербайджане утверждено 14 экономических районов вместо десяти. В частности, в стране появился Карабахский экономический район. Он включил в себя Ханкенди, а также Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы.

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