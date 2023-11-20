Алиев оценил роль женщин в защите культуры, традиций и семейных ценностей Президент Азербайджана: вклад женщин в защиту культуры неоспорим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

Защита прав женщин и усиление их роли в обществе занимает важное место в повестке дня, следует из обращения президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции Движения неприсоединения «Продвижение прав и расширение возможностей женщин», передает корреспондент NEWS.ru из Баку. Азербайджанский лидер подчеркнул важную роль женщин в защите культуры, традиций и семейных ценностей.

Огромный вклад женщин в общественную, политическую, социальную и гуманитарную области, включая развитие науки и просвещения, неоспорим. На протяжении веков азербайджанские женщины играли важную роль в защите нашей богатой культуры, традиций и семейных ценностей, а также в воспитании поколения, верного своим национальным корням. Азербайджан был первой республикой в ​​мусульманском мире, которая предоставила женщинам право голоса в 1919 году, опередив большинство европейских стран, — напомнил Ильхам Алиев.

20 ноября в Баку началась двухдневная конференция Движения неприсоединения «Продвижение прав и расширение возможностей женщин». Форум организован Азербайджаном, Угандой и Узбекистаном. Участники конференции намерены выработать в рамках Движения план действий по улучшению положения женщин в общественной и в частной жизни.

Как заявлял Ильхам Алиев, выступая в июле на Шушинском глобальном медиафоруме, Движение неприсоединения за время председательства Баку получило новое дыхание благодаря работе в направлении его институционального развития. Председательство к Азербайджану перешло в 2019 году, в январе 2024 года движение возглавит Уганда.

В октябре МИД Азербайджана сообщил, что в рамках Движения создаются женские и медийные платформы. Как сообщили в ведомстве, за прошедшие четыре года своего председательства Азербайджан предпринял важные шаги в деле институционализации Движения неприсоединения.