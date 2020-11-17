Алиев: о каком-либо статусе Нагорного Карабаха не может идти и речи

https://static.news.ru/photo/b98fa078-28b5-11eb-b936-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев с женой Мехрибан Фото: vk.com/military_az

О каком-либо статусе Нагорного Карабаха не может быть и речи. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Не позволим, чтобы на исконных азербайджанских территориях было создано второе армянское государство. Территориальная целостность Азербайджана не может быть предметом переговоров. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Если не мирным путём, то военным. Я говорил эти слова и стою за ними, — цитирует РИА Новости главу государства, выступившего с обращением к народу в Физулинском районе.

Алиев подчеркнул, что территориальная целостность Азербайджана восстановлена и ни о каком статусе Нагорного Карабаха не может идти речи. По его словам, есть единое азербайджанское государство — многонациональное, многоконфессиональное, и представители всех религий живут в условиях взаимопонимания и мира.

Армянский народ будет жить так же. У нас нет дела с армянским народом, — добавил президент.

Ранее Алиев сообщил, что Баку намерен добиваться от Еревана возмещения ущерба, нанесённого армянской стороной в Джебраильском и Кельбаджарском районах Нагорного Карабаха. Политик рассказал, что армянские военные разрушили в центре города все жилые и общественные здания, в том числе и школы. Не осталось ни одного целого строения, только военную часть отстроили.

Глава Азербайджана также заявил, что Баку будет добиваться у Еревана возмещения за разрушения, устроенные армянским населением, уходящим из Карабаха. По его словам, люди, вырубающие деревья и разрушающие дома и школы в Кельбаджарском районе, ответят за это.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения, писал NEWS.ru.