Алиев: никакого референдума в Карабахе не будет

https://static.news.ru/photo/ef980c88-145f-11eb-bb0b-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев отверг возможность проведения референдума по вопросу самоопределения Нагорного Карабаха.

Никакого референдума в Нагорном Карабахе не будет. Мы не согласимся на это, — цитирует его японское издание Nikkei.

Он подчеркнул, что теперь, когда азербайджанским войскам удалось вернуть значительную часть территорий, о референдуме «не может быть и речи».

Ранее NEWS.ru писал, что Алиев допустил возможность встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в Москве по конфликту в Карабахе. Он подчеркнул, что Баку готов положить конец противостоянию и найти пути урегулирования ситуации.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.