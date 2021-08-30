Алиев назвал Шушу очагом азербайджанской культуры

Шуша является очагом азербайджанской культуры, этот город имеет большое символическое значение в истории страны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, слова которого приводит «Sputnik Азербайджан».

Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в ходе визита в Шушу приняли участие в официальном открытии Дней поэзии Вагифа. Глава государства выступил на церемонии открытия. Алиев подчеркнул, что после оккупации Шуши были разрушены все исторические памятники, памятники культуры, в том числе мавзолей Вагифа. Оккупация Шуши стала большой трагедией для азербайджанского народа.

Шуша имеет большое символическое значение в истории Азербайджана. Шуша — корона Карабаха! — сказал Алиев.

Президент Азербайджана заложил фундамент первого жилого квартала в Шуше. Также с участием главы государства и первой леди заложен также фундамент отеля и конференц-центра.

В июне в Шуше прошла церемония официального приветствия президента Турции. Реджепа Тайипа Эрдогана с женой встретил Алиев и первая леди республики. Позднее Эрдоган и Алиев подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. По мнению Алиева, Турция и Азербайджан показывают уникальный пример союзничества в мире. Документ затрагивает вопросы взаимопомощи в оборонной сфере.