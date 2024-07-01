Алиев назвал предположительные сроки заключения мира с Ереваном Алиев: Баку и Ереван могут подготовить мирный договор за несколько месяцев

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Баку и Ереван могут завершить работу над текстом мирного договора в течение нескольких месяцев, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, в такой срок возможно проработать основные принципы документа, передает Sputnik Азербайджан.

Алиев полагает, что можно договориться сначала по основным принципам, а потом работать над остальными деталями соглашения. Но все это произойдет, если будут внесены соответствующие изменения в Конституцию Армении, добавил Алиев.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном важен с точки зрения стабильности на Южном Кавказе. До этого Мирзоян сообщал, что Армения готова заключить мирный договор с Азербайджаном. По его словам, в течение ближайшего месяца Ереван может доработать окончательный текст документа и согласовать его, однако ожидает ответной положительной реакции из Баку.

В свою очередь глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов сказал, что сохраняющиеся в Конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану являются главным препятствием в мирном процессе между Ереваном и Баку. При этом он признал, что стороны достигли значительного прогресса по тексту соглашения. Он добавил, что Баку как инициатор мирной повестки настроен на продолжение усилий по установлению безопасности и спокойствия на Южном Кавказе.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сказал, что всеобъемлющий мир с Баку должен включать в себя возвращение армянских пленных. По его словам, этот вопрос остается приоритетом для Еревана.