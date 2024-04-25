Алиев назвал инициатора делимитации армяно-азербайджанской границы Алиев: предложение о делимитации границы с Арменией с 4 сел исходило от Баку

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Ильхам Алиев

Баку выступил с предложением о начале делимитации армяно-азербайджанской границы с четырех сел, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, в этом вопросе обе стороны «проявили конструктивный подход».

На текущий момент делимитированными можно считать 10-12 км границы между странами, уточнил президент. После нормализации отношений Ереван сможет «потенциально» покупать азербайджанский газ, приводит слова Алиева Telegram-канал «Интерфакс — Азербайджан».

22 апреля Ереван и Баку начали практический процесс по делимитации границы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что это важно в том числе для снижения рисков безопасности. Он подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном необходимо восстановить границы, которые были на момент распада Советского Союза.

До этого сообщалось, что стороны пришли к соглашению о первом этапе делимитации в Тавушской области. Баку и Ереван условились, что весь процесс будет опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года. Кроме того, представители Армении и Азербайджана договорились завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации до 1 июля.