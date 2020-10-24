Алиев: на Баку пытаются влиять по вопросу Карабаха

https://static.news.ru/photo/da5ae058-16e8-11eb-a989-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Внешние силы пытаются влиять на Азербайджан по вопросу Нагорного Карабаха, заявил президент страны Ильхам Алиев. По его словам, давить следует на Ереван, а не на Баку.

Он отметил, что никто не может оказать давление на волю страны.

Есть один выход — вывод войск Армении с наших территорий, они должны убраться с наших территорий. Этого требует международное право. Но на них не оказывается влияние, на них не оказывается давление, наоборот, наблюдаются попытки влияния и давления на нас, — подчеркнул политик.

Такое заявление он сделал в ходе оперативного совещания с командованием вооружённых сил. Также он говорил, что войска страны не перешли на территорию Армении и у азербайджанских властей нет подобных планов, передаёт РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держит конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.