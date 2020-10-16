Алиев: Иран и Грузия закрыли границы для поставок вооружения в Армению

https://static.news.ru/photo/c415fbfe-0fbb-11eb-ba83-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Армения ввозит оружие в страну контрабандным путём. Россия, Иран и Грузия официально не поставляют оружие для Еревана. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Иран и Грузия закрыли своё воздушное пространство и сухопутные границы для военных перевозок в Армению. По имеющейся у нас информации, вооружение в Армению поставляется контрабандными путями — гражданскими и грузовыми самолётами, — заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу A Haber.

NEWS.ru писал, что Баку не будет просить военной помощи у Пакистана и Турции. Об этом рассказал Алиев. Он опроверг участие боевиков из Сирии и Ливии в боях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. Политик подчеркнул, что в армии страны более 100 тысяч военнослужащих, поэтому привлекать каких-либо бойцов из третьих стран нет необходимости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.