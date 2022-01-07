«Аэрофлот» приостановил продажу билетов в Казахстан

Российская компания «Аэрофлот» продлила отмену рейсов в Казахстан. Также была приостановлена продажа билетов, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Рейсы в Казахстан были приостановлены 5 января на фоне начавшихся в республике массовых волнений.

В настоящее время отмены распространяются на период по 10 января 2022 года (вылеты из РФ), по 11 января 2022 года (вылеты из Республики Казахстан), — сообщили в «Аэрофлоте».

Также сообщатся о приостановке продажи билетов на собственные рейсы авиакомпании в обе стороны, запланированные в расписании по 20 января текущего года (вылет из РФ) и по 21 января (вылет из Казахстана).

Пассажирам отменённых рейсов полагается возврат денег по месту оплаты перевозки.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.