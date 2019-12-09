Второй тур украинских выборов президента — 2004 завершился скандалом. Первоначальные данные экзитполов свидетельствовали о победе Виктора Ющенко, однако ночью 22 ноября ЦИК публикует официальные первоначальные данные по результатам выборов, согласно им с небольшим отрывом (50% против 46%) лидирует Виктор Янукович. Оппозиция с такими данными не согласна, начинает подозревать власти в подтасовке результатов и в протестном порыве выходит на главную площадь Киева. Так начался первый украинский Майдан, он же — «оранжевая революция».