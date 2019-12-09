8 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали Договор о создании Союзного государства.
Борис Ельцин и Александр Лукашенко в Кремле после подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии
Александр Сенцов, Александр Чумичев /ТАСС
Александр Сенцов, Александр Чумичев /ТАСС
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Владимир Родионов/РИА Новости
Владимир Путин и Александр Лукашенко (справа налево) на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге
Сергей Гунеев/РИА Новости
kremlin.ru
Александр Лукашенко и Владимир Путин
kremlin.ru
Александр Лукашенко и Владимир Путин
kremlin.ru
Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко на церемонии подписания совместных документов по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии
Михаил Климентьев/РИА Новости
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