8 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали Договор о создании Союзного государства.

Борис Ельцин и Александр Лукашенко в Кремле после подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии

Александр Сенцов, Александр Чумичев /ТАСС

Александр Сенцов, Александр Чумичев /ТАСС

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Владимир Родионов/РИА Новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко (справа налево) на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге

Сергей Гунеев/РИА Новости

kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин

kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин

kremlin.ru

Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко на церемонии подписания совместных документов по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии

Михаил Климентьев/РИА Новости

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