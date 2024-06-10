Звезда турецких сериалов начал готовиться к съемкам в ремейке «Холопа» Турецкий актер Бюрсин готовится к съемкам в ремейке российского фильма «Холоп»

Фото: Philippe Farjon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Керем Бюрсин

Турецкий актер Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в популярном сериале «Постучись в мою дверь», начал готовиться к съемкам в ремейке российского хитового фильма «Холоп», сообщает портал theGirl. Отмечается, что фильм будет называться «Сын богача».

Помимо Бюрсина, к съемочному процессу присоединились Эркан Колчак Кестендил, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Джемаль Хюнал и Гювен Кырач. Режиссером кинокартины станет Онур Юнлю, до этого работавший над проектом «Лейла и Меджнун». Приэтом отмечается, что актриса на главную женскую роль пока не определена, продюсеры продолжают заниматься поисками подходящей кандидатки.

Сообщается, что к съемкам «Сына богача» должны приступить уже в конце июня. Они пройдут в тех же местах, где снимались сериалы «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул». Продакшн ленты возьмут на себя турецкая кинокомпания Kunay Film и российская Yellow, Black and White.

Ранее сообщалось, что российская актриса Светлана Ходченкова вернется на театральную сцену после долгого перерыва. По словам продюсера, руководителя частного театра «Ателье» Эльшана Мамедова, она сыграет в постановке «Зал ожидания». Сама актриса отметила, что это именно тот спектакль, ради которого она готова вновь поработать в театре.