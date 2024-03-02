Актер Леон Кемстач, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» признался, что однажды хотел бы сыграть Тома Сойера, так как очень любит книги писателя Марка Твена. На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе он признался, что в какой-то степени ассоциирует себя именно с этим персонажем, передает РИА Новости.
У меня много есть (книг, которые нравятся. — NEWS.ru), не знаю, как бы банально это не звучало, мне очень нравится Том Сойер... как-то постоянно себя ассоциирую с этим персонажем. Интересный вопрос, смог бы я его сыграть? Хотел бы, действительно очень бы хотел, — поделился Кемстач.
Актер также рассказал участникам фестиваля о своих увлечениях, добавив, что раньше он занимался вольной борьбой. Вместе с тем Кемстач признался, что не приемлет драк и предпочитает решать конфликты дипломатическим путем.
Ранее актер признался, что мечтает разбогатеть и отправиться в одиночное кругосветное путешествие. По словам Кемстача, к 20 годам он планирует создать строительный бизнес, используя свою известность, и жить на пассивный доход. Актер подчеркнул, что, разбогатев, хочет «исчезнуть» и просто жить.