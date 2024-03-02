Звезда «Слова пацана» назвал персонажа, которого очень хотел бы сыграть Леон Кемстач признался, что хочет исполнить роль Тома Сойера

Актер Леон Кемстач, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» признался, что однажды хотел бы сыграть Тома Сойера, так как очень любит книги писателя Марка Твена. На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе он признался, что в какой-то степени ассоциирует себя именно с этим персонажем, передает РИА Новости.

У меня много есть (книг, которые нравятся. — NEWS.ru), не знаю, как бы банально это не звучало, мне очень нравится Том Сойер... как-то постоянно себя ассоциирую с этим персонажем. Интересный вопрос, смог бы я его сыграть? Хотел бы, действительно очень бы хотел, — поделился Кемстач.

Актер также рассказал участникам фестиваля о своих увлечениях, добавив, что раньше он занимался вольной борьбой. Вместе с тем Кемстач признался, что не приемлет драк и предпочитает решать конфликты дипломатическим путем.

Ранее актер признался, что мечтает разбогатеть и отправиться в одиночное кругосветное путешествие. По словам Кемстача, к 20 годам он планирует создать строительный бизнес, используя свою известность, и жить на пассивный доход. Актер подчеркнул, что, разбогатев, хочет «исчезнуть» и просто жить.