Звезда фильма «Женитьба Бальзаминова» скончалась на 93-м году жизни Актриса Татьяна Конюхова умерла в возрасте 94 лет

Актриса и народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова, известная по фильму «Женитьба Бальзаминова», скончалась на 93-м году жизни, сообщили представители Союза кинематографистов России. По данным объединения, причиной ее смерти стала продолжительная болезнь. В Гильдии актеров кино подчеркнули, что Конюхова навсегда останется в памяти россиян яркой, талантливой и любимой актрисой.

2 апреля на 93 году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса театра и кино, кавалер Ордена Почета, Народная артистка России Татьяна Георгиевна Конюхова. <...> Светлая память! — говорится в сообщении.

Конюхова воплотила на экране десятки различных образов. В частности она известна зрителям по ролям в фильмах «Доброе утро», «Разные судьбы», «Над Тиссой», «Карьера Димы Горина» и «Таинственный монах». Одной из самых известных ее ролей оказалась роль Химки из «Женитьбы Бальзаминова». Последним ее фильмом стала картина «Хранимые судьбой», вышедшая в 2011 году. Дата и место прощания с актрисой станут известны позднее.

Ранее стало известно о смерти заслуженного работника культуры России, актера Юрия Ваксмана. Артист скончался на 63-м году жизни. За свою карьеру Ваксман исполнил более 100 различных ролей, в том числе в театре и кино. Зрителям он запомнился по роль Николая Гросмана в сериале «Молодежка».