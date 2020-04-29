Зрителям предложили быть съеденными динозавром в «Мире Юрского периода 3»

Американский актёр Крис Пратт принял участие в благотворительной акции на оказание помощи людям, не имеющим доступа к питанию из-за пандемии коронавируса.
Артист призвал подписчиков в Instagram сделать взнос в фонд All In Challenge в обмен на возможность сыграть эпизодическую роль в будущем фильме «Мир Юрского периода 3». Он подчеркнул, что пожертвовавшего деньги в картине съест динозавр.
Гарантируем, что вас узнают на экране, не вырежут из фильма, вы останетесь в фильме навсегда, ваше наследие — навсегда быть съеденными динозавром в фильме, — сказал актёр.
Пратт объяснил, что выбраны будут два победителя: одного — путём лотереи, а второй приз достанется тому, кто сделает самый большой денежный взнос.
Ранее в акции All In Challenge приняли участие актёры Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Они предложили поклонникам эпизодическую роль в будущем фильме «Убийцы цветочной луны» режиссёра Мартина Скорсезе в обмен на пожертвования, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники