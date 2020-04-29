Зрителям предложили быть съеденными динозавром в «Мире Юрского периода 3»

https://static.news.ru/photo/57d1cb76-8adc-11ea-a996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Мир Юрского периода»/kinopoisk.ru

Американский актёр Крис Пратт принял участие в благотворительной акции на оказание помощи людям, не имеющим доступа к питанию из-за пандемии коронавируса.

Артист призвал подписчиков в Instagram сделать взнос в фонд All In Challenge в обмен на возможность сыграть эпизодическую роль в будущем фильме «Мир Юрского периода 3». Он подчеркнул, что пожертвовавшего деньги в картине съест динозавр.

Гарантируем, что вас узнают на экране, не вырежут из фильма, вы останетесь в фильме навсегда, ваше наследие — навсегда быть съеденными динозавром в фильме, — сказал актёр.

Пратт объяснил, что выбраны будут два победителя: одного — путём лотереи, а второй приз достанется тому, кто сделает самый большой денежный взнос.

Ранее в акции All In Challenge приняли участие актёры Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Они предложили поклонникам эпизодическую роль в будущем фильме «Убийцы цветочной луны» режиссёра Мартина Скорсезе в обмен на пожертвования, писал NEWS.ru.