Збруев рассказал о поражении лёгких

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

82-летний актёр Александр Збруев рассказал о своём состоянии здоровья. Медики обнаружили у него небольшое поражение лёгких и подозревают коронавирус.

Я нахожусь дома и, можно сказать, неплохо себя чувствую. Температуры нет, я не кашляю, — признался Збруев журналистам Teleprogramma.pro.

Артист объяснил, что у него поднялась температура и на следующий день он вызвал врача. Медики осмотрели Збруева и на всяких случай отвезли его на компьютерную томографию —16% поражение лёгких. Сейчас врачи пытаются установить подхватил ли актёр во второй раз коронавирусную инфекцию или это пневмония.

У меня почему-то были антитела, видимо, я уже перенёс его. Тогда почему второй раз заболел? В общем, пока врачи сомневаются и будут тестировать меня ещё раз. Но лечить почему-то начали от коронавируса. Такая вот история, — пояснил Збруев.

Артист чувствует себя «прилично». У него нет кашля или потери обоняния. Збруев надеется, что в ближайшее время поправится.

Как писал NEWS.ru, актёр Владимир Конкин, известный зрителю по роли Шарапова в советском сериале «Место встречи изменить нельзя», заразилсякоронавирусной инфекцией. Положительный тест артист получил накануне Нового года, но об этом стало известно только сейчас. Конкин находится на самоизоляции и продолжает амбулаторное лечение.