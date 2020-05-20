Збруев показал себя, Каневского и Дурова полвека назад

https://static.news.ru/photo/c48b5a64-9a5b-11ea-99c2-fa163e074e61_660.jpg Александр Збруев Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Александр Збруев разместил на своей странице фото, на котором он запечатлён с друзьями Львом Дуровым и Леонидом Каневским. Совсем ещё молодые звёзды советского кино сняты в бане в простынях, и все — с чаплинскими усами.

Фото сделано не менее 50 лет назад, Александру Збруеву сейчас 82 года, Каневский в прошлом году отметил 80-летие, а Лев Дуров, звезда картины «Не бойся, я с тобой!», умер летом 2015 года.

Снимок подписан легендарным «знатоком», а ныне популярным ведущим программы «Следствие вели» Леонидом Каневским:

Ну и про усы. Фото внука навеяло. Саша Збруев, Лёва Дуров и я. Где-то в бане или в театре. Не помню уже.

Недавно в семье Александра Збруева случилась трагедия — 30 апреля умер его брат Евгений Фёдоров, актёр театра и кино. У знаменитого Ганжи из «Большой перемены» остался внучатый племянник — популярный актёр Пётр Фёдоров — младший.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин вручил актёрам Инне Чуриковой и Александру Збруеву государственные награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Многолетний труд артистов был оценён орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.