Збруев показал себя, Каневского и Дурова полвека назад

Александр Збруев разместил на своей странице фото, на котором он запечатлён с друзьями Львом Дуровым и Леонидом Каневским. Совсем ещё молодые звёзды советского кино сняты в бане в простынях, и все — с чаплинскими усами.
Фото сделано не менее 50 лет назад, Александру Збруеву сейчас 82 года, Каневский в прошлом году отметил 80-летие, а Лев Дуров, звезда картины «Не бойся, я с тобой!», умер летом 2015 года.
Снимок подписан легендарным «знатоком», а ныне популярным ведущим программы «Следствие вели» Леонидом Каневским:
Ну и про усы. Фото внука навеяло. Саша Збруев, Лёва Дуров и я. Где-то в бане или в театре. Не помню уже.
Недавно в семье Александра Збруева случилась трагедия — 30 апреля умер его брат Евгений Фёдоров, актёр театра и кино. У знаменитого Ганжи из «Большой перемены» остался внучатый племянник — популярный актёр Пётр Фёдоров — младший.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин вручил актёрам Инне Чуриковой и Александру Збруеву государственные награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Многолетний труд артистов был оценён орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
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