Завершились съемки «Красного шелка» с Биковичем и Куценко: о чем фильм

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Милош Бикович в фильме «Красный шелк»

25 апреля стало известно о завершении съемок фильма «Красный шелк», в котором Милош Бикович сыграл главную роль. О чем эта картина, какое амплуа взял Гоша Куценко?

О чем фильм «Красный шелк»

Картина снята в жанре детективного и приключенческого экшена. Шоураннеры подчеркивают, что это «не исторический фильм с политизированным контекстом». События ленты происходят в антураже эпохи 1920–1930-х годов, однако авторы предупреждают, что «по-своему работают с этой эстетикой, что сразу будет заметно».

События картины разворачиваются в 1927 году. В центре сюжета история бывшего царского секретного агента, который остался в Китае после падения Российской империи. Единственным шансом вернуться домой для него становится сопровождение китайских курьеров, которые должны доставить в Москву секретные документы. Вместе с ним бывший царский военный садится в транссибирский экспресс, не зная, что именно там его и его спутников ожидает главная опасность. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и отчаянные преступники, которые готовы на все ради документов. Бывшему царскому агенту приходится объединиться с сотрудниками советских спецслужб, чтобы найти общего врага.

«Это большое кино на стыке самых востребованных жанров — экшена, детектива и приключений. Наш сюжет начинается как своеобразный оммаж Агате Кристи, но выходит далеко за пределы устоявшихся шаблонов подобных историй — мы хотим сыграть на опережение со зрителем. Головоломка перерастает в масштабный и захватывающий экшен, и какие-то сцены мы не планируем показывать в трейлерах вплоть до выхода фильма», — рассказал режиссер Андрей Волгин.

Фото: «НМГ Кинопрокат» Гоша Куценко и Елена Подкаминская в фильме «Красный шелк»

Кто сыграл в фильме «Красный шелк»

Главные роли в фильме играют Милош Бикович и Глеб Калюжный. Именно они воплотят на экране образы бывшего царского военного, который застрял в Китае, и сотрудника советских спецслужб.

«Я люблю кино, которое читается и делается по-новому, смешивая жанры и удивляя зрителей. „Красный шелк“ — это детектив, в котором есть и интересные герои, и разнообразная натура, и скрещивание русской и китайской культуры, и большое количество экшен-сцен. Уверен, зрителям будет интересно разгадывать эту историю вместе с главным героем», — поделился сербский актер.

Калюжный отметил, что «такая смесь жанров — новая сторона российского кино». По словам артиста, ему и как зрителю, и как актеру «такого не хватало».

«Работать с подобной историей — одно удовольствие. Читая сценарий, я буквально каждую страницу удивлялся сюжетным поворотам», — признался звезда «Вампиров средней полосы».

Партнерами Биковича и Калюжного по съемочной площадке стали Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Гоша Куценко, Дмитрий Куличков, Ирина Алферова и Светлана Чуйкина. Китайскую сторону представят Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа, Хуан Хаонань и Чжэн Лун.

Когда выйдет фильм «Красный шелк»

25 апреля стало известно о завершении натурных съемок, которые проходили в Псковской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге и Иркутской области на Байкале. Интересно, что 15 минут из «Красного шелка», посвященные китайской части, будут отданы на аутсорсинг партнеру из КНР, где и пройдут съемки этого отрывка. Китайская сторона вложит в производство средства в обмен на часть прав на фильм.

В пресс-службе компании «НМГ Кинопрокат» 25 апреля сообщили, что сейчас команда работает в интерьерах, воссозданных в кинопавильоне.

«НМГ Кинопрокат» выпустит «Красный шелк» в прокат в начале 2025 года.

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