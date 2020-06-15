Захарова оценила выход сериала об отравлении Скрипалей

https://static.news.ru/photo/d5296bc2-af5a-11ea-9e4c-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала выход на телеэкраны сериала, который посвящён истории об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Его показ начался на телеканале ВВС.

Если бы такой сериал появился у нас сейчас, вы знаете, что бы сказали на Даунинг-Стрит (адрес резиденции премьер-министра Великобритании, — NEWS.ru)? Русские уводят внимание и отвлекают внимание общественности от расследования, они запутывают дело, это кремлёвская пропаганда, они специально занимаются дезинформацией, чтобы люди никогда не нашли правду, — отметила Захарова в интервью YouTube-каналу «Соловьёв Live».

Она добавила, что дело Скрипалей сфальсифицировали, а данная махинация устроена в традициях Туманного Альбиона.

Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок», Москва это отрицает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 66-летний бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия проживают в Новой Зеландии, они получили новые паспорта с чужими именами. Об этом сообщает The Sunday Times. Издание отметило, что прожив более года в приюте МИ-6, Скрипали получили не только возможность переехать, но и материальную поддержку от правительства Великобритании.