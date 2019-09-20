Исследование «Яндекса» выявило самые популярные у интернет-пользователей моменты из сериала «Друзья».
По его данным, наиболее часто фанаты сериала ищут сцены с Моникой. В частности, пользователи интересуются моментами, где героиня «выходит замуж», «танцует» и «рассказывает про эрогенные зоны», передаёт
На втором месте — Рейчел. В Интернете зачастую ищут сцены, где она «празднует 30 лет», «рожает», «проигрывает квартиру», «беременеет» и «заводит кошку».
Замыкают тройку лидеров Росс и моменты, в которых он «женится», «носит кожаные штаны», «идёт в солярий» и покупает диван.
Ранее News.ru писал о том, что ироничные и трогательные пасхалки, посвящённые героям сериала «Друзья», появились в Google. Их сделали к юбилею шоу, первая серия которого вышла на экраны 22 сентября 1994 года.