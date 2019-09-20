https://static.news.ru/photo/3d639f3c-dbbc-11e9-9746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bright/Kauffman/Crane Productions/Warner Bros. Television

Исследование «Яндекса» выявило самые популярные у интернет-пользователей моменты из сериала «Друзья».

По его данным, наиболее часто фанаты сериала ищут сцены с Моникой. В частности, пользователи интересуются моментами, где героиня «выходит замуж», «танцует» и «рассказывает про эрогенные зоны», передаёт REGNUM .

На втором месте — Рейчел. В Интернете зачастую ищут сцены, где она «празднует 30 лет», «рожает», «проигрывает квартиру», «беременеет» и «заводит кошку».

Замыкают тройку лидеров Росс и моменты, в которых он «женится», «носит кожаные штаны», «идёт в солярий» и покупает диван.

Ранее News.ru писал о том, что ироничные и трогательные пасхалки, посвящённые героям сериала «Друзья», появились в Google. Их сделали к юбилею шоу, первая серия которого вышла на экраны 22 сентября 1994 года.