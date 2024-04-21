«Я сидел и переживал за дочь»: отзывы о фильме «Сто лет тому вперед»

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

18 апреля в прокат вышел фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед». Какие отзывы о картине, за что ее хвалят и почему критикуют?

О чем фильм «Сто лет тому вперед»

Фильм Александра Андрющенко снят по мотивам повести Кира Булычева о приключениях Алисы Селезневой. События картины «Сто лет тому вперед» происходят в 2024 году. Главным героем ленты стал Коля Герасимов — ученик старших классов из Чертаново, который пробует читать рэп. Юноша влюблен в свою одноклассницу Алтухину, из-за которой даже ввязывается в драку с ее парнем Витькой.

Однажды за плохое поведение Герасимова оставляют после уроков убирать класс. Во время выполнения наказания школьник находит в подсобке кабинета физики космион — прибор, который позволяет перемещаться в будущее.

Благодаря устройству подросток оказывается в 2124 году. Попав в будущее, Герасимов знакомится с Алисой Селезневой. Девочка учится в той же школе, что и ее новый друг из прошлого. Школьница рассказывает Герасимову, что много лет назад ее мама по имени Кира сражалась с пиратом Глотом, после чего внезапно исчезла. Селезнева уверена, что родительница жива и находится в прошлом. Впоследствии выясняется, что мама Алисы — это учительница физики в школе Герсимова.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Подростки вместе отправляются за Кирой в прошлое, однако отважных школьников преследуют освободившиеся из галактической тюрьмы пираты Глот и Весельчак У. Коле и Алисе предстоит спасти обитателей 13 галактик и Млечного пути.

Что говорят об актерах фильма «Сто лет тому вперед»

Образ девочки из будущего Алисы Селезневой воплотила Дарья Верещагина. Ее экранным другом Колей Герасимовым стал Марк Эйдельштейн. Отца Алисы профессора Селезнева сыграл Константин Хабенский. Роль мамы «гостьи из будущего» Киры исполнила Виктория Исакова.

Преступниками, преследующими подростков, стали Александр Петров, сыгравший Весельчака У, и Юра Борисов, перевоплотившийся в Глота.

Большинство пользователей Сети остались довольны актерским составом проекта. По мнению многих зрителей, все артисты были на своих местах.

«Сначала было немного отторжение, так как в детстве была фанатом „Гостьи“ и прочитала почти всего Булычева. Но потом затянуло! <...> Хабенский тоже в тему, именно таким был профессор Селезнев. Петров — красавчик, прямо роль ему удалась. И все остальные отыграли отлично. Обожаю фильм «Доктор Стрендж» с Кембербетчем, там столько аналогий, даже одежда мамы Алисы и спецэффекты похожие», — отметила пользовательница PollyLo портала «Кино-театр.ру».

«Даша Верещагина очень органично исполнила роль Алисы Селезнёвой. Хорошая Алиса из нее получилась. Браво! Но особенно хорош оказался Александр Петров, сыгравший лихого капитана космических пиратов с позывным „Весельчак У“. И фактически большая часть фильма — подлинный бенефис Петрова. <...> Очень неплох был и Юрий Борисов (сыгравший Глота). Хабенского (отца Алисы Селезневой) тут, увы, весьма мало. Зато есть великолепная и боевая Виктория Исакова (мама Алисы). Боевые сцены с ней — украшение фильма», — отмечает «Дикий Пушистик» на Кинопоиске.

За что критикуют фильм «Сто лет тому вперед»

Некоторым зрителям не понравилась работа сценаристов. Например, не все пользователи Сети остались довольны диалогами персонажей.

«Такая муть... Даже норм сюжет не сделали! 98% диалоги ни о чем, чуть не уснул в кинотеатре!» — возмутился пользователь с ником Volk Altay.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Правда, с этим мнением согласны не все. Например, пользовательница Кинопоиска с ником MariaNiks подчеркнула в своей рецензии, что «сюжет без логических дыр, все обосновано и работает на достоверность созданной вселенной», добавив, что в фильме «много удачных шуток, пасхалок, отсылок, стеба».

Также зрители пожаловались на обилие драк, хотя фильм имеет рейтинг 6+. По словам пользователей, некоторые сцены и вовсе отличались жестокостью.

«Посмотрели фильм семьей.. Ребенку 8 лет... Сплошные драки, что несет этот фильм? Я сидел и реально переживал за дочь... Столько негатива в фильме. Кто вообще разрешает показывать такое кино 6+? <...> Драку можно показать разной, тут просто мордобой.. Зачем это детям?» — недоумевает пользователь Андрей Валерьевич Кузнецов.

Некоторые пользователи отметили нехватку обращений к первоисточнику Кира Булычева. Первым зрителям не очень понравилось, что в картине не осталось практически ничего из оригинального романа, кроме имен персонажей и завязки.

«Фильм стоит смотреть, как независимый фантастический фильм. Зачем отсылка в Булычеву, мне так и не понятна, ну если только на его имени сделать кассу. Зачем снимать „по мотивам“, если из этого ничего хорошего не получается, снимите свое и не будет предвзятого отношения», — написала пользовательница с ником «Иду мимо».

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