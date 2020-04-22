Вышел трейлер сериала Netflix о расследовании смерти диджея

https://static.news.ru/photo/f93ff096-84b0-11ea-b6ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала White Lines/kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала White Lines, рассказывающий о расследовании обстоятельств смерти диджея. Создателем выступил Алекс Пина, известный по работе над испанским проектом «Бумажный дом».

Действие шоу разворачивается на Ибице. Главная героиня приезжает на остров, чтобы расследовать смерть брата, который был известным диджеем. Его тело было найдено спустя 20 лет после загадочного исчезновения. Ролик опубликован на YouTube-канале платформы.

Премьера проекта запланирована на 15 мая.

Как писал NEWS.ru, Netflix опубликовал трейлер мини-сериала «Голливуд» режиссёра Райана Мёрфи, известного как создатель шоу «Американская история ужасов». Новый проект расскажет о начинающих актёрах и кинематографистах, которые пытаются добиться успеха в США после Второй мировой войны.