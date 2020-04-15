Вышел трейлер сериала «Водоворот» от создателя «Ла-Ла Ленда»

https://static.news.ru/photo/4c5e937a-7ef5-11ea-a97a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Водоворот», в создании которого принял участие Дамиен Шазелл, известный как режиссёр фильмов «Ла-Ла Ленд» и «Одержимость». Он снял первые два эпизода нового проекта.

Главные роли в шоу сыграли Андре Холланд и Джоанна Кулиг. Также в нём приняли участие Амандла Стенберг, Лейла Бекти и Тахар Рахим.

Шоу рассказывает о живущем в Париже пианисте из Нью-Йорка. В прошлом он был известен, однако сейчас владеет убыточным клубом и состоит в сложных отношениях с певицей. Главный герой оказывается в непростой ситуации, когда узнаёт, что его деловой партнёр вовлечён в сомнительные дела. Параллельно с этим в городе появляется дочь-подросток центрального персонажа.

Мини-сериал состоит из восьми эпизодов. Они будут доступны на Netflix с 8 мая. В конце февраля вышел тизер «Водоворота», писал NEWS.ru.