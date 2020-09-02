Вышел трейлер хоррор-антологии «Добро пожаловать в Блумхаус»

https://static.news.ru/photo/aadf6438-edc2-11ea-9242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amazon Prime Video

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер хоррор-антологии «Добро пожаловать в Блумхаус». Премьера намечена на 6 октября.

Совместно с Amazon выпуском сериала занимается кинокомпания Blumhouse, создавшая фильмы «Прочь» и «Человек-невидимка». Суммарно в антологию войдёт восемь историй.

Среди представленных сюжетов — «Ложь», рассказывающая о родителях, которые пытаются скрыть, что их дочь убила свою лучшую подругу. Картина «Чёрный ящик» представляет собой историю отца-одиночки, который проходит тяжёлое экспериментальное лечение, после того как потерял жену и память в автокатастрофе.

«Сглаз» рассказывает о матери, которая понимает, что новый парень её дочери связан с её собственным прошлым. «Ноктюрн» повествует о студентке, которая пытается затмить свою более образованную и общительную сестру-близнеца, когда обнаруживает таинственную записную книжку, принадлежащую недавно умершей однокласснице.

Остальные истории проекта «Добро пожаловать в Блумхаус» появятся в 2021 году.

Как писал NEWS.ru, телеканал HBO опубликовал новый трейлер второго сезона сериала «Тёмные начала». Проект основан на одноимённой фантастической трилогии британского писателя Филипа Пулмана.