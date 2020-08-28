Вышел трейлер финальных серий «Сверхъестественного»

Телеканал The CW опубликовал трейлер заключительных эпизодов сериала «Сверхъестественное». Шоу, выходившее с 2005 года, получило 15 сезонов.
The CW начал показывать финальный сезон ещё в октябре 2019 года, но в марте его выпуск пришлось приостановить, так как эпизоды не успели доснять из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
В последнюю часть шоу войдёт семь серий. Перед трансляцией заключительного эпизода в эфир также выйдет документальный фильм о создании проекта.
Фантастический сериал рассказывает о братьях-охотниках за нечистью Сэме и Дине Винчестерах. Главные роли исполнили актёры Джаред Падалеки и Дженсен Эклс.
Шоу завершится 19 ноября, писал NEWS.ru.
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