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Вышел трейлер финальных серий «Сверхъестественного»

13:54, 28 августа 2020
Фото: Warner Bros. Television

Телеканал The CW опубликовал трейлер заключительных эпизодов сериала «Сверхъестественное». Шоу, выходившее с 2005 года, получило 15 сезонов.

The CW начал показывать финальный сезон ещё в октябре 2019 года, но в марте его выпуск пришлось приостановить, так как эпизоды не успели доснять из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

В последнюю часть шоу войдёт семь серий. Перед трансляцией заключительного эпизода в эфир также выйдет документальный фильм о создании проекта.

Фантастический сериал рассказывает о братьях-охотниках за нечистью Сэме и Дине Винчестерах. Главные роли исполнили актёры Джаред Падалеки и Дженсен Эклс.

Шоу завершится 19 ноября, писал NEWS.ru.

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