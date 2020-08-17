Финальный эпизод сериала «Сверхъестественное» покажут 19 ноября

Заключительный эпизод сериала «Сверхъестественное» выйдет 19 ноября. Шоу, выходившее с 2005 года, получило 15 сезонов.
Телеканал The CW начал вы показывать финальный сезон ещё в октябре 2019 года, но в марте выпуск эпизодов пришлось приостановить, так как их не успели доснять из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса,
Перед трансляцией заключительной на канале также выйдет документальный фильм о создании проекта. Он получил название «Долгая дорога домой».
Фантастический сериал рассказывает о братьях-охотниках за нечистью Сэме и Дине Винчестерах. Главные роли исполнили актёры Джаред Падалеки и Дженсен Эклс.
Всего в заключительную часть 17 сезона войдёт семь серий, писал NEWS.ru.
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