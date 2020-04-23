Вышел трейлер фильма «Тень звезды» с Павлом Прилучным

В Сети появился трейлер фильма «Тень звезды», главные роли в котором исполнили Павел Прилучный и Александра Черкасова-Служитель. Премьера намечена на 28 мая.
Фильм рассказывает о рэпере, которому нанимают девушку-телохранителя после того, как на него совершили покушение в Санкт-Петербурге, куда он приехал с концертами,
Вместе с Прилучным и Черкасовой-Служитель в картине снялись Юлия Франц, Владимир Сычев, Павел Штонденко и Надежда Мельникова. Режиссёром выступил Дмитрий Губарев, работавший над сериалом «Физрук».
Как писал NEWS.ru, вышел фантастический триллер «Спутник» режиссёра Егора Абраменко. Премьера состоялась на стриминговых сервисах More.tv, Wink и Ivi.
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