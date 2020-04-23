Кино

Вышел трейлер фильма «Тень звезды» с Павлом Прилучным

14:14, 24 апреля 2020
Павел Прилучный Павел Прилучный Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В Сети появился трейлер фильма «Тень звезды», главные роли в котором исполнили Павел Прилучный и Александра Черкасова-Служитель. Премьера намечена на 28 мая.

Фильм рассказывает о рэпере, которому нанимают девушку-телохранителя после того, как на него совершили покушение в Санкт-Петербурге, куда он приехал с концертами, сообщает РИА Новости. Поработав с артистом, телохранитель понимает, что каждый из его окружения мог желать ему смерти.

Вместе с Прилучным и Черкасовой-Служитель в картине снялись Юлия Франц, Владимир Сычев, Павел Штонденко и Надежда Мельникова. Режиссёром выступил Дмитрий Губарев, работавший над сериалом «Физрук».

Как писал NEWS.ru, вышел фантастический триллер «Спутник» режиссёра Егора Абраменко. Премьера состоялась на стриминговых сервисах More.tv, Wink и Ivi.

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