Вышел трейлер фильма «Тень звезды» с Павлом Прилучным

https://static.news.ru/photo/825e733a-861d-11ea-8bd0-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В Сети появился трейлер фильма «Тень звезды», главные роли в котором исполнили Павел Прилучный и Александра Черкасова-Служитель. Премьера намечена на 28 мая.

Фильм рассказывает о рэпере, которому нанимают девушку-телохранителя после того, как на него совершили покушение в Санкт-Петербурге, куда он приехал с концертами, сообщает РИА Новости. Поработав с артистом, телохранитель понимает, что каждый из его окружения мог желать ему смерти.

Вместе с Прилучным и Черкасовой-Служитель в картине снялись Юлия Франц, Владимир Сычев, Павел Штонденко и Надежда Мельникова. Режиссёром выступил Дмитрий Губарев, работавший над сериалом «Физрук».

Как писал NEWS.ru, вышел фантастический триллер «Спутник» режиссёра Егора Абраменко. Премьера состоялась на стриминговых сервисах More.tv, Wink и Ivi.