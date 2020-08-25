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Вышел трейлер драмы «Аммонит» с Кейт Уинслет

18:55, 25 августа 2020
Фото: BBC Films

Кинокомпания Neon опубликовала трейлер романтической драмы «Аммонит». Главные роли исполнили Кейт Уинслет и Сирша Ронан.

Действие ленты разворачивается в 1840-х годах в британском городке Лайм-Риджис. В центре сюжета — палеонтолог-первооткрыватель Мэри Эннинг, которая вынуждена продавать туристам за бесценок камешки из океана, чтобы прокормить больную мать. Однажды на пороге её дома появляется мужчина, который передаёт ей свою жену Шарлотту в надежде, что свежий воздух и забота женщины поставят её на ноги.

«Аммонит» был заявлен в программе кинофестивалей в Каннах и Теллуриде, отменённых из-за запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса. На больших экранах лента появится 13 ноября.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер фильма «Энола Холмс», рассказывающего о похождениях сестры Шерлока Холмса. Премьера намечена на 23 сентября.

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