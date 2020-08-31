Вышел тизер продолжения «Призраков дома на холме»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер сериала «Призраки поместья Блай». Проект стал продолжением шоу «Призраки дома на холме».
Сериал основан на мистической повести «Поворот винта» американского писателя Генри Джеймса. Действие разворачивается в поместье состоятельного лондонского лорда, который берёт в опекунство малолетних племянников, Майлса и Флору. Он привозит их в свою загородную усадьбу и нанимает для них молодую гувернантку, после чего обитатели дома сталкиваются со зловещими силами.
Шоураннером проекта выступил Майк Флэнеган. Главные роли исполнили Тахира Шариф, Бен Эйнсуорт и Александра Эссоу.
Премьера проекта намечена на 9 октября.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис CBS All Access опубликовал тизер мини-сериала «Противостояние», созданный на основе одноимённой книги американского писателя Стивена Кинга. Премьера намечена на 17 декабря.
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