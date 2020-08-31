Вышел тизер продолжения «Призраков дома на холме»

Фото: Netflix/youtube.com

Американский актёр Сильвестр Сталлоне объявил дату выхода режиссёрской версии фильма «Рокки 4», в котором он исполнил главную роль. Картина выйдет 27 ноября, в день оригинальной премьеры, состоявшейся в 1985 году.

Сталлоне сообщил о выпуске режиссёрской версии в Instagram. Он отметил, что обновлённый фильм «выглядит отлично». Спасибо MGM за возможность развлечь публику, — написал артист. Исполнитель главной роли вырезал из своего...