Вышел первый сезон аниме-сериала Ghost in the Shell: SAC_2045

https://static.news.ru/photo/8edb80c2-855e-11ea-969f-fa163e074e61_660.jpg Фото: netflix.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый сезон аниме-сериала Ghost in the Shell: SAC_2045. Для просмотра доступны 12 эпизодов с японской озвучкой и субтитрами на русском языке.

Проект создан по мотивам классического японской манги «Призрак в доспехах» 1989 года. Создателями мультсериала стали Кэндзи Камияма, известный по работе над проектом «Призрак в доспехах: Синдром одиночки», и Синдзи Арамаки, снявший «Звёздный десант: Вторжение». Дизайном персонажей, выполненных в 3D, занимался российский художник Илья Кувшинов.

Финальный трейлер Ghost in the Shell: SAC_2045 вышел 20 марта.

Как писал NEWS.ru, Netflix запустил в производство второй сезон аниме-сериала. О дате выхода пока что не сообщается.