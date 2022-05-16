Вместо «пустого» Голливуда: в ГД одобрили прокат иранского кино в России Депутат Соловьёв заявил, что иранское кино может заменить «пустые» голливудские боевики

Женщина в кинотеатре / Фото shutterstock.com

Иранские фильмы и сериалы в случае показа в РФ могут заменить российскому зрителю «пустые» голливудские боевики, годами навязывавшие идеологию общества потребления, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Соловьёв. Парламентарий подчеркнул, что РФ открыта для других культур и её граждане «с удовольствием с ними познакомятся».

Наш рынок перенасытили голливудские фильмы, навязывавшие одни и те же шаблоны — общество потребления, мифические ограбления, злость. Мы должны познакомиться с другими культурами, несущими добро, правду, гуманизм, посмотреть на уровень, качество иранских фильмов. И может, американское кино покажется нам пустым по содержанию, а иранские — душевными, где будет много любви, добра, человеческих чувств — сюжетов, по которым мы давно соскучились. Нам надоели бесконечные боевики, — добавил Соловьёв.

Накануне посольство ИРИ в РФ анонсировало показ иранских фильмов и сериалов в России, в дипмиссии подчеркнули, что зрителей ждут «простые, но интересные и жизненные темы, великолепная игра актёров, богатые костюмы, хорошие режиссёрские работы, интересные сюжеты», передаёт РИА Новости.

Ранее в Ассоциации владельцев кинотеатров забили тревогу: в ближайшие два месяца в РФ может закрыться как минимум половина кинотеатров. Без господдержки отрасли к концу лета «спасать уже будет некого». Цена вопроса — 6,5 млрд рублей. Не всё благополучно и у онлайн-кинотеатров. По оценкам экспертов, падение выручки российских видеосервисов в 2022 году приблизится к 50%. Новинки голливудского и европейского видеоконтента станут недоступны российским пользователям.