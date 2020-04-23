Вэл Килмер признался в любви к Анджелине Джоли

Американский актёр Вэл Килмер признался, что был влюблён в свою коллегу Анджелину Джоли. Об этом он рассказал в своей книге I'm Your Huckleberry: A Memoir («Я твой Гекльберри: Мемуары»).
Килмер отметил, что они стали друзьями задолго до того, как сыграли вместе в фильме «Александр» Оливера Стоуна. Он рассказал, что был рядом с Джоли, когда её мать боролась с раком. Отрывки из мемуаров артиста
На момент начала съёмок в «Александре» артистка только рассталась с Билли Бобом Торнтоном.
Я не мог дождаться, чтобы поцеловать её и купить реактивный самолёт Gulfstream, чтобы на его хвосте написать наши инициалы V + J, — признался Килмер.
Он рассказал, что актриса всегда отличалась от других женщин. По его мнению, она более мудрая и понимающая, и в ней «больше магии и трагедии».
Как писал NEWS.ru, Анджелина Джоли сообщила, что врачи прооперировали двух её дочерей. В Сети также появились снимки артистки, покидающей с детьми одну из клиник Лос-Анджелеса.
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