В Якутске провели кинопоказ для собак

https://static.news.ru/photo/7bb3530a-e911-11ea-8098-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cinema-Center

Кинотеатр Cinema-Center в Якутске провёл кинопоказ для собак. Мероприятия приурочили ко Дню российского кино.

Зрителями стали девять животных, которых рассадили в шахматном порядке, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. Организовав дистанцию между гостями кинозала, на собак надели защитные маски.

Четвероногие участники акции посмотрели фильм про дружбу человека с собакой, — говорится в сообщении.

По словам сотрудников площадки, это первый в России киносеанс, проведённый специально для собак. Работники отметили, что собаки соблюдали дисциплину и были аккуратны. Акция стала своеобразным ответом владельцев кинотеатра на карантинные реалии, возникшие с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, более половины жителей России (60%) заявили о готовности пойти в кинотеатры теперь, когда они снова открылись. Больше всех походов на сеансы ждут киноманы.