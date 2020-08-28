В Якутске провели кинопоказ для собак

Кинотеатр Cinema-Center в Якутске провёл кинопоказ для собак. Мероприятия приурочили ко Дню российского кино.
Зрителями стали девять животных, которых рассадили в шахматном порядке,
Четвероногие участники акции посмотрели фильм про дружбу человека с собакой, — говорится в сообщении.
По словам сотрудников площадки, это первый в России киносеанс, проведённый специально для собак. Работники отметили, что собаки соблюдали дисциплину и были аккуратны. Акция стала своеобразным ответом владельцев кинотеатра на карантинные реалии, возникшие с пандемией коронавируса.
Как писал NEWS.ru, более половины жителей России (60%) заявили о готовности пойти в кинотеатры теперь, когда они снова открылись. Больше всех походов на сеансы ждут киноманы.
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