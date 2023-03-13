В США вручили премию «Оскар-2023»: кто победил, лучшие актеры и фильмы Триумфатором «Оскара» в этом году стал фильм «Все везде и сразу»

Фото: AP/ТАСС

Дэниел Шайнерт и Дэн Кван получили «Оскар» за режиссуру

В США завершилась 95-я церемония вручения премии Американской академии киноискусств «Оскар», она прошла в театре Dolby в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Трасляцию вел телеканал АВС.

Триумфатором «Оскара» в этом году стал фильм «Все везде и сразу» от режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. В нем рассказывается о борьбе обычной женщины из нашего мира со злом в параллельных вселенных. Фильм сочетает элементы комедии абсурда, научной фантастики, боевика о восточных единоборствах, фэнтези и мультфильма.

Лента взяла главный приз в номинации «Лучший фильм». Кван и Шайнерт стали победителями в номинации «Лучший режиссер». Лучшей актрисой назвали Мишель Йео за роль в фильме «Всё везде и сразу».

Приз за лучшую женскую роль второго плана за работу во «Все везде и сразу» получила Джейми Ли Кертис. Для 64-летней Кертис этот «Оскар» стал первым в карьере. Лучшим актером второго плана стал Джонатан Ке Кван — также за роль в этом фильме.

Кроме того, «Все везде и сразу» получил «Оскар» за лучший сценарий и лучший монтаж. Фильм стал лидером по числу номинаций в этом году. В общей сложности картина была представлена в 11 категориях.

Брендан Фрейзер стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль». Награда досталась актеру за участие в фильме «Кит». Он сыграл страдающего ожирением мужчину по имени Чарли, который когда-то бросил семью. Оказавшись на пороге смерти, он пытается восстановить отношения с дочерью-подростком Элли, которую не видел несколько лет.

Приз за лучший фильм на иностранном языке получила картина «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера. Она основана на одноименном антивоенном романе Эриха Марии Ремарка (1898-1970), в котором автор описывает ужасы Первой мировой войны от лица 19-летнего Пауля Боймера. Фильм также удостоен премии «Оскар» за лучшую операторскую работу и работу художников-постановщиков.

Фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра получил премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Лента повествует об истории болезни оппозиционера, его лечении, возвращении в Россию и последующем аресте.

Обладателем премии «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм» был назван «Пиноккио Гильермо дель Торо». Для режиссера это третий «Оскар». Ранее он получал награду за режиссуру и лучший фильм за картину «Форма воды».

Не повезло в этом году российским кинематографистам. Короткометражный документальный фильм «Выход» режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых проиграл в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Награда досталась индийской ленте «Заклинатели слонов».

Также «Оскары» были вручены в номинациях:

— Лучший грим и причёски: «Кит»;

— Лучший дизайн костюмов: Рут Картер — «Чёрная пантера: Ваканда навсегда»;

— Лучший анимационный короткометражный фильм: «Мальчик, крот, лис и лошадь»;

— Лучшая музыка к фильму: Хаушка (Фолькер Бертельманн) — «На Западном фронте без перемен»;

— Лучшие визуальные эффекты: «Аватар 2»;

— Лучший адаптированный сценарий: Сара Полли — «Женщины говорят»;

— Лучший звук: «Топ Ган 2: Мэверик»;

— Лучшая песня к фильму: Naatu Naatu — «RRR: Рядом ревёт революция»;

На премию могут выдвигаться ленты, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии.

Статуэтка «Оскар» представляет собой рыцаря, стоящего на катушке киноленты и держащего меч. Высота статуэтки составляет 34 сантиметра, масса — 3,85 килограмма.