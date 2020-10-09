В «Союзмультфильме» объяснили пропажу «Золотой коллекции» с YouTube

https://static.news.ru/photo/68795a0c-0a20-11eb-a7a6-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино» Фото: kinopoisk.ru

Анимационные хиты советской «Золотой коллекции» по решению «Союзмультфильма» удалены с медиаплатформы YouTube. Их решено перенести на платформы популярных онлайн-кинотеатров, чтобы защитить от контрафактного копирования, пояснили в киностудии.

Там отметили, что многие легендарные картины являются обладателями международных фестивальных наград и признанными шедеврами киноискусства. Однако годы незаконного распространения снизили понимание ценности «Золотой коллекции». Теперь же решено «подчеркнуть её высокий статус».

Классическая коллекция киностудии «Союзмультфильм» по-прежнему доступна в сети Интернет, однако сейчас будет постепенно меняться формат её просмотра — фильмы из YouTube перейдут на ряд популярных российских видеосервисов, где будут доступны в разных режимах смотрения, в том числе и на бесплатной основе, — цитирует RNS заявление киностудии.

Ранее мультфильмы «Золотой коллекции», среди которых «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Винни Пух», «Карлсон», «Умка», «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ёжик в тумане», «38 попугаев» и ряд других, а также новые проекты «Союзмультфильма» появились в библиотеке видеосервиса Premier. Соглашение, заключённое между онлайн-платформой и киностудией, предусматривает передачу эксклюзивных цифровых прав на показ значительной части её мультипликационных фильмов, писал NEWS.ru.

В следующем году различные коллекции картин киностудии «Союзмультфильма» появятся и на других видеосервисах, пообещали в киностудии.