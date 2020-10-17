В Санкт-Петербурге умер бывший директор «Ленфильма» Виталий Аксёнов

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Вдова актёра Алексея Баталова артистка цирка Гитана Леонтенко и его дочь-инвалид Мария признаны потерпевшими по делу о мошенничестве с имуществом покойного артиста. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. Также проведена...