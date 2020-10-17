В Санкт-Петербурге умер бывший директор «Ленфильма» Виталий Аксёнов

Из жизни ушёл советский и российский режиссёр-постановщик, сценарист и писатель Виталий Аксёнов. Заслуженному деятелю искусств было 89 лет.
Последние дни он находился в стационаре, где проходят лечение пациенты с COVID-19.
Заведующая кафедрой Санкт-Петербургского института кино и телевидения Елена Константинова рассказала, что сначала Аксёнов попал в реанимацию, но потом ему стало лучше и его перевели в общую палату.
Все мы были оптимистично настроены. Он и сам говорил о скором выздоровлении. И вот вчера ночью он умер, — сообщила Константинова порталу «Росбалт».
Место и дата похорон пока неизвестны.
В России динамика распространения COVID-19 в суточном показателе продолжает держаться на высоком уровне. По данным оперштаба, за истекший период подтверждены ещё 14 922 случая. Накануне было 15 150, днём ранее — 13 754. Больше всего заболевших приходится на Москву — 4648. За столицей идёт Санкт-Петербург (659), Московская (458), Нижегородская (288) и Ростовская (287) области. Почти у 27% заболевших не было никаких симптомов. Также за сутки зафиксировано 279 летальных исходов, полностью выздоровели 8617 человек. С начала эпидемии в России выявлено 1 384 235 случаев коронавируса. Большинство заболевших — 1 065 199 — уже поправились. Жизни 24 002 пациентов спасти не удалось.
Как писал NEWS.ru, ранее бывший муж блогера Софии Стужук скончался из-за коронавируса.