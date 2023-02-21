В России закроется единственная лаборатория по проявке кинопленки Mash: «Мосфильм» закроет единственную в стране лабораторию по проявке кинопленки

Фото: Mosfilm/Instagram.com/Global Look Press

Лаборатория обработки пленок киноконцерна «Мосфильм»

Киноконцерн «Мосфильм» закроет свою лабораторию по проявке кинопленки, сообщает Telegram-канал Mash. Авторы отмечают, что это было единственное подобное заведение в России. Причина закрытия кроется в дороговизне закупаемой за рубежом пленки Kodak.

Журналисты напомнили, что еще в нулевые годы российские производители кинопленки «Тасма» и «Славич» закрыли свои предприятия. Зарубежную же пленку стало дорого ввозить из-за антироссийских санкций. Авторы Mash предрекли конец отечественному аналоговому кино.

Минюст ранее счел возможным прокат зарубежных фильмов в России без согласия правообладателей. Предполагается, что авторам кино будут выплачивать вознаграждение. В Минэкономразвития и Минкульте идею не поддержали из-за страха перед ужесточением санкций.

По мнению депутата Госдумы и первого замглавы парламентского комитета по культуре Александра Шолохова, в России можно разрешить прокат иностранного кино без согласия правообладателей, поскольку российские средства вопреки всем нормам международного права удерживаются в недружественных государствах. Однако парламентарий подчеркнул, что без законодательной поддержки сделать это нельзя.