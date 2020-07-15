В Московской области открылись летние кинотеатры

https://static.news.ru/photo/aaab4cb8-c6b5-11ea-987b-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Летние кинотеатры начали работать в Подмосковье с 15 июля. Показы на свежем воздухе проводят в рамках совместного проекта областного Министерства культуры и «Мособлкино».

Первые сеансы пройдут в летних кинотеатрах в Королёве и Реутове. Они начнутся в 21:45, а посмотреть кино можно будет бесплатно, говорится на сайте правительства московской области.

В этом году изюминкой проекта станет включение в репертуар зарубежных картин, среди которых французская трагикомедия «1+1», основанная на реальных событиях, американская мелодрама «Начни сначала», испанский биографический фильм «Эскобар», романтическая комедия «Попробуй подкати», — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, сеть «Автокино» для просмотра фильмов на машинах откроется в Москве до конца года. Первая площадка появилась на парковке у торгового центра «Гагаринский» 27 июня.