В Московской области открылись летние кинотеатры

Летние кинотеатры начали работать в Подмосковье с 15 июля. Показы на свежем воздухе проводят в рамках совместного проекта областного Министерства культуры и «Мособлкино».
Первые сеансы пройдут в летних кинотеатрах в Королёве и Реутове. Они начнутся в 21:45, а посмотреть кино можно будет бесплатно, говорится на сайте правительства московской области.
В этом году изюминкой проекта станет включение в репертуар зарубежных картин, среди которых французская трагикомедия «1+1», основанная на реальных событиях, американская мелодрама «Начни сначала», испанский биографический фильм «Эскобар», романтическая комедия «Попробуй подкати», — говорится в сообщении.