В Ленобласти снова закрыли кинотеатры

Власти Ленинградской области повторно ввели ограничения на массовые мероприятия, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Согласно постановлению «О мерах по противодействию и распространению короновирусной инфекции» от 25 сентября площадки «Синема Парк» в кудровском ТЦ «МЕГА Дыбенко» и «Кинополис» во Всеволожске временно приостановили работу,
Как ранее
Как писал NEWS.ru, новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с COVID-19 начали действовать во Франции. На праздничные и развлекательные мероприятия, в том числе свадьбы и фестивали, наложен запрет.
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