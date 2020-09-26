В Ленобласти снова закрыли кинотеатры

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Власти Ленинградской области повторно ввели ограничения на массовые мероприятия, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Согласно постановлению «О мерах по противодействию и распространению короновирусной инфекции» от 25 сентября площадки «Синема Парк» в кудровском ТЦ «МЕГА Дыбенко» и «Кинополис» во Всеволожске временно приостановили работу, сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика». Локации попали в эпидемиологически неблагополучную, «красную» зону.

Как ранее отметил «Интерфакс», пока только Всеволожский район перешёл в «красную» зону; в «жёлтой» сейчас — Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы.

Как писал NEWS.ru, новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с COVID-19 начали действовать во Франции. На праздничные и развлекательные мероприятия, в том числе свадьбы и фестивали, наложен запрет.