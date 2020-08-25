В акции «Ночь кино» примут участие почти 70 регионов России

https://static.news.ru/photo/d568e6a4-e6d1-11ea-8abc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежегодная акция «Ночь кино» объединит 69 российских регионов. В мероприятии примут участие около 2,5 тысяч площадок.

Заместитель министра культуры Максим Ксензов заявил, что показы фильмов пройдут с соблюдением всех мер безопасности, передаёт ТАСС. Кроме того, на портале «Культура.рф» будут вестись трансляции некоторых мероприятий.

Все региональные министерства культуры с большим энтузиазмом откликнулись на наше сообщение о проведении акции, потому что понимают, что люди устали, им необходимо отвлечься от навалившихся проблем, — сказал Ксензов.

В рамках акции зрители смогут посмотреть фильмы «Холоп» режиссёра Клима Шипенко, «Лёд-2» Жоры Крыжовникова и мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4», о чём рассказал исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.

В 2020 году «Ночь кино» пройдёт 29 августа. Как рассказал руководитель департамента Александр Кибовский, зрителям в Москве представят немые фильмы с живой озвучкой современных музыкантов, кинопоказы, лекции, встречи с режиссёрами, писал NEWS.ru.