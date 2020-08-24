Ушёл из жизни режиссёр-документалист Александр Киселёв

https://static.news.ru/photo/d3104230-e61d-11ea-a2f9-fa163e074e61_660.jpg Александр Киселёв Фото: Союз кинематографистов РФ

Умер российский режиссёр-документалист Александр Киселёв. Ему было 76 лет.

Об уходе Киселёва из жизни сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Причины смерти не называются.

Окончил Академию культуры и режиссёрские курсы при ВГИКе, пришёл работать на Ленинградскую студию документальных фильмов в 1979-м. Авторству Александра Киселёва принадлежат свыше 40 документальных фильмов и более сотни выпусков киножурналов и киноальманахов «Ленинградская кинохроника» и «Кинолетопись России», — говорится в сообщении.

Картины кинематографиста «Ольвия», «Strangers» и «Change» получили почётный диплом ЮНЕСКО. Кроме того, его работы отмечены на кинофестивалях в России, Германии, Франции и Чехии.

Как писал NEWS.ru, Министерство культуры России объявило о съёмках документального фильма, рассказывающего о советском физике-теоретике и академике Андрее Сахарове. Картину планируют подготовить ко дню рождения учёного в мае 2021 года.