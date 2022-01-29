Умерла известный кинокритик Ольга Галицкая

Одна из самых известных российских кинокритиков Ольга Галицкая умерла в Москве. Об этом сообщил в Facebook её друг Михаил Дегтярь.

По предварительным данным, причиной смерти члена Гильдии киноведов и кинокритиков стал инсульт, который развился на фоне коронавируса. Галицкая попала в больницу 28 января, у неё диагностировали пневмонию.

По словам журналистки Ксении Лариной, которые приводит РЕН ТВ, Галицкая не успела кому-либо сообщить, что ей стало плохо. Родные вызывали сотрудников МЧС, чтобы вскрыть дверь её квартиры.

Галицкая работала на радиостанциях «Эхо Москвы» и «Маяк», печаталась в «Московском комсомольце» и «Газете».

Ещё неделю назад мы поздравляли друг друга с рождением — появились на свет с Ольгой Галицкой в один день. Когда внезапно умирает человек, которого знал много лет, особенно больно, — написал Дегтярь.

Друг кинокритика добавил, что не в силах перечислить все те фестивали, на которых они встречались. И в отличие от многих журналистов, которые пишут о кино, Галицкая на самом деле была грамотной.

Она прекрасно разбиралась в предмете, и у неё был хороший русский язык. И какой она была красивой женщиной! — с большим сожалением отметил друг киноведа.

Ранее сообщалось, что основатель «Ники» народный артист России Виктор Мережко умер в возраст 84 лет. Среди его работ такие известные картины, как «Родня», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ночные забавы» и многие другие.