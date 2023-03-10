Умерла актриса, сыгравшая в фильме «Тревожное воскресенье» В Иерусалиме на 69-м году жизни умерла актриса Ольга Катаева

Фото: mikro.co.il

Ольга Катаева

В Иерусалиме после долгой болезни в возрасте 68 лет скончалась актриса Ольга Катаева, сообщается на сайте Саратовского драматического театра. Российскому зрителю она особенно запомнилась ролью в фильме-катастрофе «Тревожное воскресенье», где ее партнером был Эммануил Виторган.

Скончалась актриса Ольга Катаева. Самая ни на кого не похожая, самая самостоятельно мыслящая, и уж точно самая независимая актриса саратовской сцены. Женщина, у которой внешняя и внутренняя красота были неразрывны, а принадлежность миру искусства неоспоримой, — говорится на сайте театра.

Также актриса снималась в таких фильмах, как «Три сестры», «Балерина политотдела», «Чайка», «Зойкина квартира». Катаева была ведущей молодой актрисой саратовского ТЮЗа, а в 86-м перешла в драматический театр, где работала до 1992-го.

22 февраля на 85-м году жизни скончался другой актер фильма «Чайка» — заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев. Артист работал на театральной сцене на протяжении почти 60 лет — с 1967 года. Зрителям он также был знаком по таким работам в кино, как «Каменная башка», «Олигарх», «Досье детектива Дубровского», «Поминальная молитва», «Самый последний день», «Убить дракона» и «Баллада о старом оружии».