Умерла актриса из «Санта-Барбары» Пегги Поуп

Умерла американская актриса Пегги Поуп. Ей был 91 год.
О смерти артистки сообщили её близкие,
Актриса начала карьеру в 1966 году. Она исполнила более 50 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Блюз Хилл-стрит», «Санта-Барбара», «С девяти до пяти» и «Скорая помощь».
Как писал NEWS.ru, продюсеры сериала «Бэтвумен» приняли решение ввести нового персонажа, который станет заглавным героем шоу. Авторы решили не продолжать историю с Кэти Кейн, роль которой исполняла покинувшая проект Руби Роуз.
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