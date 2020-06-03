Умерла актриса из «Санта-Барбары» Пегги Поуп

https://static.news.ru/photo/02acef40-a58a-11ea-bcd1-fa163e074e61_660.jpg Пегги Поуп Фото: imdb.com

Умерла американская актриса Пегги Поуп. Ей был 91 год.

О смерти артистки сообщили её близкие, передаёт The Hollywood Reporter. По данным издания, смерть Поуп наступила по естественным причинам.

Актриса начала карьеру в 1966 году. Она исполнила более 50 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Блюз Хилл-стрит», «Санта-Барбара», «С девяти до пяти» и «Скорая помощь».

Как писал NEWS.ru, продюсеры сериала «Бэтвумен» приняли решение ввести нового персонажа, который станет заглавным героем шоу. Авторы решили не продолжать историю с Кэти Кейн, роль которой исполняла покинувшая проект Руби Роуз.