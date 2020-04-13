Кино

Умер режиссёр Нобухико Обаяси

11:29, 13 апреля 2020
Нобухико Обаяси Нобухико Обаяси Фото: AP/ТАСС

Умер японский режиссёр Нобухико Обаяси. Ему было 82 года.

О смерти Обаяси сообщили участники съёмочной команды его фильма Labyrinth of Cinema, передаёт The Hollywood Reporter. В 2016 году ему диагностировали рак лёгких на четвёртой стадии.

Режиссёр Обаяси боролся со своей болезнью до того дня, на который был запланирован релиз его фильма, — говорится в официальном заявлении.

Дебют кинематографиста состоялся в 1977 году, когда он выпустил хоррор «Дом». Всего на его счету 50 киноработ, кроме того, он занимался съёмками рекламы.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Нобухико Обаяси признали заслуженным деятелям культуры Японии.

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