Умер режиссёр Горан Паскалевич, снявший «Сон в летнюю ночь»

Умер сербский режиссёр Горан Паскалевич. Ему было 73 года.
Об уходе Паскалевича
Режиссёр окончил факультет кино и телевидения (FAMU) Пражской академии исполнительских искусств. Позже работал на телевидении, где поставил несколько игровых и документальных лент. В 1976 году вышла его дебютная полнометражная работа «Сторож пляжа в зимний сезон», участвовавшая в конкурсе Берлинского фестиваля.
Среди его самых известных картин — «Сон в летнюю ночь», «Аргентинское танго», «Как Гарри превратился в дерево», «Бочка пороха» и «Специальное лечение». В 2019 году, несмотря на ухудшающееся здоровье, ему удалось завершить работу над драмой «Nonostante la nebbia», съёмки которой прошли в Италии.
Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Стивен Содерберг вернулся к работе над своим криминальным триллером No Sudden Move («Без резких движений»). Главную роль в картине исполнит Дон Чидл, известный по роли «Воителя» в фильмах серии «Мстители» вселенной Marvel.
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