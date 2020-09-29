Умер режиссёр Горан Паскалевич, снявший «Сон в летнюю ночь»

https://static.news.ru/photo/7b6020ee-025d-11eb-96a4-fa163e074e61_660.jpg Горан Паскалевич Фото: Zdenek Nemec/CTK/Global Look Press

Умер сербский режиссёр Горан Паскалевич. Ему было 73 года.

Об уходе Паскалевича сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его родственников. Кинематографист скончался 25 сентября.

Режиссёр окончил факультет кино и телевидения (FAMU) Пражской академии исполнительских искусств. Позже работал на телевидении, где поставил несколько игровых и документальных лент. В 1976 году вышла его дебютная полнометражная работа «Сторож пляжа в зимний сезон», участвовавшая в конкурсе Берлинского фестиваля.

Среди его самых известных картин — «Сон в летнюю ночь», «Аргентинское танго», «Как Гарри превратился в дерево», «Бочка пороха» и «Специальное лечение». В 2019 году, несмотря на ухудшающееся здоровье, ему удалось завершить работу над драмой «Nonostante la nebbia», съёмки которой прошли в Италии.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Стивен Содерберг вернулся к работе над своим криминальным триллером No Sudden Move («Без резких движений»). Главную роль в картине исполнит Дон Чидл, известный по роли «Воителя» в фильмах серии «Мстители» вселенной Marvel.