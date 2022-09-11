Умер оператор фильма «Приключения Электроника» Александр Полынников

Фото: Владимир Песляк/ТАСС

Александр Полынников, 1978 г.

8 сентября в Москве на 81-м году жизни умер советский и российский режиссер и кинооператор Александр Полынников, сообщила его жена, актриса Анна Назарьева. Прощание с кинодеятелем состоится в понедельник, 12 сентября, передает ТАСС.

8 сентября его не стало. Завтра прощание, Хованский крематорий, улица Адмирала Корнилова, 42, — рассказала Назарьева.

По словам актрисы, причиной смерти стало онкологическое заболевание. В последние дни кинооператор находился в реанимации.

Александр Полынников — лауреат Государственной премии СССР 1982 года. В числе известных работ оператора, помимо «Приключений Электроника», — «Д’Артаньян и три мушкетера». В качестве режиссера он снял фильмы «Берегите женщин», «Обнаженная в шляпе», сериалы «Возвращение Мухтара», «Кармелита» и другие проекты.

10 сентября стало известно о смерти советского и российского мультипликатора, заслуженного художника РФ Владимира Вышегородцева. По словам его друга и коллеги, шеф-редактора студии «Союзмультфильм» Сергея Капкова, причиной смерти стал сердечный приступ. Вышегородцев выпустил десятки мультипликационных работ, среди которых «Баба-яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Пес в сапогах», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Незнайка на Луне», «Котенок по имени Гав».