https://static.news.ru/photo/3b9095f8-6081-11ea-9f13-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Пол Фото: davidpaulart/instagram.com

Американский актёр Дэвид Пол скончался на 63-м году жизни. Причина смерти неизвестна.

Пол получил свою популярность благодаря главной роли в фильме «Няньки». О его кончине сообщил брат-близнец Питер Пол. Мужчина умер во сне.

Помимо фильма «Няньки», на его счету роли в таких картинах, как «Придорожный убийца», «Варвар», «Вашингтонское такси» и других.

NEWS.ru писал ранее о гибели американского актёра, режиссёра, продюсера и сценариста Джина Рейнольдса в возрасте 96 лет.