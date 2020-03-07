Американский актёр Дэвид Пол скончался на 63-м году жизни. Причина смерти неизвестна.
Пол получил свою популярность благодаря главной роли в фильме «Няньки». О его кончине сообщил брат-близнец Питер Пол. Мужчина умер во сне.
Помимо фильма «Няньки», на его счету роли в таких картинах, как «Придорожный убийца», «Варвар», «Вашингтонское такси» и других.
NEWS.ru писал ранее о гибели американского актёра, режиссёра, продюсера и сценариста Джина Рейнольдса в возрасте 96 лет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен