https://static.news.ru/photo/5813aee8-d7f3-11e9-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Ушёл из жизни режиссёр и народный артист Грузии Георгий Шенгелая. Ему было 82 года.

Он родился 11 мая 1937 года в Тбилиси, в семье режиссёра Николая Шенгелаи и актрисы Нато Вачнадзе. В 1955–1959 годах он был актёром киностудии «Грузия фильм», после чего сам начал снимать фильмы, напоминает ТАСС.

Кинематографист известен по таким картинам, как «Алавердоба», «Пиросмани», «Мелодии Верийского квартала» и «Все хотят любви».

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр и сын известного актёра Александр Домогаров-младший рассказал, как работал над фильмом «Пустите детей», вышедшим в 2017 году. Он купил права на сценарий у американского писателя Стивена Кинга всего за доллар.