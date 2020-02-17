Ушёл из жизни режиссёр и народный артист Грузии Георгий Шенгелая. Ему было 82 года.
Он родился 11 мая 1937 года в Тбилиси, в семье режиссёра Николая Шенгелаи и актрисы Нато Вачнадзе. В 1955–1959 годах он был актёром киностудии «Грузия фильм», после чего сам начал снимать фильмы,
Кинематографист известен по таким картинам, как «Алавердоба», «Пиросмани», «Мелодии Верийского квартала» и «Все хотят любви».
Как писал NEWS.ru, российский режиссёр и сын известного актёра Александр Домогаров-младший рассказал, как работал над фильмом «Пустите детей», вышедшим в 2017 году. Он купил права на сценарий у американского писателя Стивена Кинга всего за доллар.
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